Papara Park için kader günü. Trabzonspor Spor Bakanı Osman Bak ile görüşecek

Trabzonspor yönetimi, Papara Park için Spor Bakanı Osman Bak ile bugün görüşecek.

Papara Park için kader günü. Trabzonspor Spor Bakanı Osman Bak ile görüşecek

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve bir grup yönetici, yeniden göreve getirilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bugün bir görüşme yaparak, Papara Park ile ilgili tüm konularını masaya yatıracak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, daha önce görevde olan Mehmet Kasapoğlu döneminde, Akyazı’daki yeni stadın Trabzonspor’a yasal olarak uygunsa devri
ya da 29 yıllığına kiralanması konusunda defalarca söz alınmasına rağmen, bakanlık o dönemde bu konuyu bir türlü netleştirememişti.

Trabzonsporlu taraftarlar ve Bordo Mavili camia, Papara Park ile ilgili resmiyet konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bugün bu ve benzeri konuları masaya yatırarak, artık bir çözüm sağlanması gerektiğini söylediler.

Bugün saat: 15.30 gibi bir araya gelmeleri beklenen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Trabzonspor’un, özellikle sponsorluklardaki %25 komisyon kesilmesi ve stadyumun uzun vadeli kiralanması ve tribün altında boş olan salonların konusunu görüşerek, her iki tarafı da sıkıntıdan kurtaracak ve memnun edecek, olumlu bir çözüm getirmeleri bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Merkez Bankası rezervleri eriyor: 3 milyar 300 milyon dolar azaldı Gündem
Merkez Bankası rezervleri eriyor: 3 milyar 300 milyon dolar azaldı
Sokak köpeği kaza yapan gencin yanından bir saniye olsun ayrılmadı... Video
Sokak köpeği kaza yapan gencin yanından bir saniye olsun ayrılmadı...
Rusya Harkov'a saldırdı: 47 ölü Dünya
Rusya Harkov'a saldırdı: 47 ölü
Malazgirt Savaşı kazılarında 700 metal obje bulundu Kültür Sanat
Malazgirt Savaşı kazılarında 700 metal obje bulundu
Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu Dünya
Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
Mısır’dan getirdi: Aksaray’da mısır yılanı ve tarantulayı satmak isterken yakalandı Gündem
Mısır’dan getirdi: Aksaray’da mısır yılanı ve tarantulayı satmak isterken yakalandı
Ünlü Dj Mert Aydın trafik kazası geçirdi Magazin
Ünlü Dj Mert Aydın trafik kazası geçirdi