Papara Park için kader günü. Trabzonspor Spor Bakanı Osman Bak ile görüşecek

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve bir grup yönetici, yeniden göreve getirilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bugün bir görüşme yaparak, Papara Park ile ilgili tüm konularını masaya yatıracak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, daha önce görevde olan Mehmet Kasapoğlu döneminde, Akyazı’daki yeni stadın Trabzonspor’a yasal olarak uygunsa devri

ya da 29 yıllığına kiralanması konusunda defalarca söz alınmasına rağmen, bakanlık o dönemde bu konuyu bir türlü netleştirememişti.

Trabzonsporlu taraftarlar ve Bordo Mavili camia, Papara Park ile ilgili resmiyet konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bugün bu ve benzeri konuları masaya yatırarak, artık bir çözüm sağlanması gerektiğini söylediler.



Bugün saat: 15.30 gibi bir araya gelmeleri beklenen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Trabzonspor’un, özellikle sponsorluklardaki %25 komisyon kesilmesi ve stadyumun uzun vadeli kiralanması ve tribün altında boş olan salonların konusunu görüşerek, her iki tarafı da sıkıntıdan kurtaracak ve memnun edecek, olumlu bir çözüm getirmeleri bekleniyor.