Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı tutuklandı

Yasadışı bahisle mücadele kapsamında, elektronik ödeme hizmeti sunan Papara’ya operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış, 10 şirkete el konulmuştu.

Aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da yer aldığı şüpheliler, 30 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edildi.

Karslı dahil 15 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlik, 11 kişinin tutuklanmasına hükmetti; 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler şu şekilde: Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı (Şirket sahibi), Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddia edilen Papara’ya 27 Mayıs’ta operasyon düzenlenmişti.

Başsavcılığın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmasında, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir araç haline geldiği, faaliyetlerinin ödeme güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilerek, 27 Mayıs sabahı saat 05:00 civarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararları uygulanmıştı.

PPR Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere toplam sekiz şirkete el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Şirketin bazı yöneticileri için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştı.