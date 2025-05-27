Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı öne sürülen Papara'ya operasyon gerçekleştirildi. Başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve kayyum atandı. Başsavcılık 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülerek, soruşturma kapsamında bu sabah saat 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararı alındı.

8 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturmada örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri yapıldı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.

PAPARA TRABZONSPOR'UN STAD SPONSORUYDU

Papara, FinTech alanında faaliyet gösteren, Mali Suçları Araştırma Kurulu yükümlü kuruluşları arasında yer alan, Türkiye merkezli elektronik para ve ödeme hizmetleri olarak biliniyor. Papara'nın sahibi Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın oğlu Ahmed Faruk Karslı'ydı. Ayrıca Papara, Trabzonspor'un stad sponsoruydu.