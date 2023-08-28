Papua Yeni Gine Kudüs'te büyükelçilik açacak

Papua Yeni Gine, gelecek hafta Kudüs’te büyükelçilik açacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Papua Yeni Gine Kudüs'te büyükelçilik açacak

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, gelecek hafta İsrail’i ziyaret edecek. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Marape’nin ziyareti kapsamında ülkenin Kudüs'te büyükelçilik açacağı belirtildi. İsrail basınında ise açılışın 5 Eylül’de gerçekleştirileceği ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Şubat ayında Papua Yeni Gine'nin ülkedeki ilk büyükelçiliğini bu yıl içinde açacağını duyurmuştu. Birçok ülkenin İsrail’deki büyükelçilikleri Tel Aviv’de bulunurken, yalnızca ABD, Kosova, Guatemala ve Honduras'ın büyükelçilikleri Kudüs'te yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017’de işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve 14 Mayıs 2018’de ABD, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Öne Çıkanlar
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Son Haberler
Tadiç Boğaz'da balık tuttu. Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor'a olay gönderme Spor
Tadiç Boğaz'da balık tuttu. Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor'a olay gönderme
Pellegrini'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama Spor
Pellegrini'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama
Nevşehir’de trafik kazası: 17 yaşındaki genç öldü Güncel
Nevşehir’de trafik kazası: 17 yaşındaki genç öldü
Fransa Nijer'deki büyükelçilerini geri çekmeyecek Dünya
Fransa Nijer'deki büyükelçilerini geri çekmeyecek
Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı Güncel
Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı
Barış Arduç kızı Jan Asya ile sosyal medyayı salladı Magazin
Barış Arduç kızı Jan Asya ile sosyal medyayı salladı
İktidarın ortağı HÜDA-PAR bile maaşlara itiraz etti Siyaset
İktidarın ortağı HÜDA-PAR bile maaşlara itiraz etti