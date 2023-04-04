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Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü

Papua Yeni Gine'de dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin öldüğü ve 300'den fazla evin yıkıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:26
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Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü
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Merkez üssü Papua Yeni Gine'nin kuzeyindeki Chambri Gölü olan deprem, çevrede derin çatlaklara, yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

Ülkedeki Post-Courier gazetesinin yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, depremin 23 köyde hasara yol açtığı, 4 kişinin öldüğü ve en az 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Depremin etkilediği alanda 300'den fazla ev de yıkıldı.

Port Moresby Jeofizik Gözlemevi'nin Müdür Yardımcısı Mathew Moihoi, deprem bölgesinin uzaklığı ve iletişim hatlarındaki sorunlar nedeniyle hasarın boyutunu anlamanın birkaç gün sürebileceğini söyledi.

Moihoi, depremin, ülkenin dağlık bölgeleri dahil çevre bölgelerde hissedilecek büyüklükte olduğunu ifade etti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), dün sabah yerel saatle 04.00 sularında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremin 62 kilometre derinde medyana geldiğini bildirmişti.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Ülkede Eylül 2022'de yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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