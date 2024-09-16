Papua Yeni Gine'de kabile çatışması. 30 ölü

Papua Yeni Gine'deki kabile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası en az 30 kişi hayatını kaybetti. Papua Yeni Gine'nin orta kesimlerindeki Porgera altın madeni yakınlarında, Sakar klanı üyelerinin Ağustos ayında rakipleri Piande'ye ait araziye yerleşmesinden bu yana bölgede huzursuzluk yaşanıyordu.
İki kabile arasındaki tartışma barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra çatışmaya döndü. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen açıklamada, çatışmada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
YILIN BAŞLARINDA DA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Papua yeni Gine'deki Kanada'ya ait en büyük ikinci maden ocağı Porgera altın madeni, çatışmaların yoğunlaşması sonrası operasyonlarını kısa süreliğine durdurdu. Bu yılın başlarında ülkenin Doğu Sepik eyaletine bağlı 3 köye gerçekleştirilen saldırıda 16'sı çocuk 26 kişi hayatını kaybetmişti.