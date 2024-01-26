Para alamadığı için ağabeyinin deposunu yakmış. Bu nasıl kardeş?

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan ve sünger üretimi yapan İbrahim Halil B.’ye ait fabrikanın deposunda, 24 Ocak günü çıkan yangını fabrika sahibinin kardeşinin çıkardığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 30 yaşındaki Yahya B., “Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktım” ifadesini kaydetti.

Fabrikanın deposunu tiner dökerek yaktığı tespit edilen Yahya B., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

19 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Ağabeyi 34 yaşındaki İbrahim Halil B.’nin deposunu kundakladığı tespit edilen Yahya B.’nin; hırsızlık, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama gibi suçlardan toplamda 19 kaydının olduğu belirlendi. Yahya B., fabrikaya yakın bir sokakta gözaltına alındı ve şahsın deponun camını kırarak içeriye girdiği ve yangını tiner dökerek çıkarttığı anlaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Adana’nın Güzelevler ilçesinde sünger üretimi yapan bir fabrikanın deposunda yangın çıkmış ve süngerlerin ve yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla alevler her yeri sarmıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınmıştı.