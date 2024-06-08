Para basan hisseler belli oldu. İşte haftanın kazandıranları ve kaybettirenleri

3 Haziran 7 Haziran haftasında yatırımcısının parasına katan hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,51 kayıpla tamamlarken bu hafta MİA Teknoloji en çok prim yapan hisse oldu. Haftanın en çok kaybettiren hissesi ise Agrotech Teknoloji oldu.

Bu hafta en çok getirisi olan yatırım aracı ise dolar oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3-7 Haziran haftasını yüzde 2,51 değer kaybederek 10.138,97 puandan bitirdi. BIST 100 Endeks, hafta içinde en düşük 10.112,40, en yüksek İSE 10.610,18 puanlarını gördü.

Mali Endeksi yüzde 4,27 , Hizmetler Endeksi yüzde 0,14, Sanayi Endeksi 2,40 kayıp yaşadı. Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,56 değer kazancıyla 13.665,98 puana çıktı.

EN ÇOK GETİRİYİ MİA TEKNOLOJİ GETİRDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde işlem gören hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,08 ile MİA Teknoloji oldu.

MİA Teknoloji’yi takip eden hisseler ise yüzde 17,00 ile Ülker, yüzde 6,18 ile Petkim oldu.

Söz konusu hisseler arasında değer kayıpları ile yatırımcısını üzen hisselerin başında ise yüzde 13,71 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 11,39 ile Doğuş Otomotiv ve 10,69 ile Akbank hisseleri geldi.

EN DEĞERLİ HİSSELERİN BAŞINDA KOÇ VAR

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler arasında en değerli şirketler, 540 milyar 146 milyon lirayla Koç Holding, 419 milyar 790 milyon TL ile Garanti BBVA ve 417 milyar 450 milyon TL ile Türk Hava Yolları oldu.