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Ünlü şarkıcı Tan Taşçı video ile isyan etti: Para ile kurulmuş bir çakma ülke

Şarkıcı Tan Taşçı, Katar'daki Dünya Kupası'nda güvenlik görevlilerinin taraftarlara uyguladığı önlemlere sitem etti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:26
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Para ile kurulmuş bir çakma ülke. Ünlü şarkıcı Tan Taşçı video ile isyan etti

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı video ile isyan etti: Para ile kurulmuş bir çakma ülke
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Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Tan Taşçı, eski Galler Milli Takımı kaptanı Laura McAllister'ın gökkuşaklı şapkasından dolayı Katarlı güvenlik görevlilerince uyarılmasına tepki gösterdi.

Eski futbolcu McAllister ülkesinin Katar'daki Dünya Kupası'nda ABD ile karşılaştığı maçı izlemek için stadyuma girdi. Ancak stadyum girişinde Katarlı güvenlik görevlileri McAllister'dan gökkuşaklı şapkasını çıkarmasını istedi. 

Tan Taşçı, Twitter hesabından bu duruma "Dünya çapında bazı yıldızlar Katar’a tepki göstererek sahneye çıkmadı, dünya kupasını tanımadı hatta taraftar bulamadıkları için katar kiralık insan topluyor… 
Gökkuşağından bile korkan para ile kurulmuş bir çakma ülkenin dünya kupası ile ne alakası olabilir ?" şeklinde tepki verdi.

Konuyla ilgili ikinci bir paylaşım yapan Taşçı futbol için "toplumların afyonu" değerlendirmesinde bulundu.

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