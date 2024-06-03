Para kazanmanın en kolay yolu bulundu. Mert Başaran'dan altın değerinde açıklama

Emlak ve yatırım uzmanı Mert Başaran 'kolay yoldan para kazanmanın tek yolu' diyerek bir paylaşımda bulundu.

Dalgalı piyasalar nedeni ile birikimini dolara mı altına yatıracağını bilemeyen küçük yatırımcılar uzmanların yatırım önerilerini yakından takip ediyor. En son ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan bir açıklama geldi.

MERT BAŞARAN: DOĞRU YATIRIMLA BÜYÜK KAZANÇ ELDE ETMEK MÜMKÜN

En kolay ve risksiz para kazanmanın yolunun tasarruf yaparak paranın büyümesine izin vermek olduğunu söyledi. “Doğru yere parayı koyarsan büyür." diyen Mert Başaran diğer yandan insanların çevresindeki toksik kişileri, para harcatan kişileri yaşamlarından çıkarmalarını önerdi. Takipçilerine ihtiyaç duyulmayan hiçbir şeyin satın almamalarını öğüt veren Mert Başarana "Fonlardaki getiri yüzde 150’ye gelmiş o yüzden hisse senedi yerine işi ehline verin” ifadelerini kullandı.

"EN GÜZELİ TOPRAK ALMAK"

Mert Başaran bir önceki açıklamasında da yıllardır çalış da ev alamayan vatandaşlara seslenmişti. Mert Başaran Türkiye gibi enflasyon olan ülkelerde para biriktirerek bir mal almaya çalışmanın yararsız olduğunu söyleyerek "Malın artış hızı gerçek enflasyondan ve senin maaşının artışından daha az olduğu için sen hamster gibi koşarsın yıllarca çalışırsın." ifadelerini kullanmıştı.

Mert Başaran ev alamayanların hiç değilse toprağa yatırım yapmaları gerektiğini belirterek "Neye yatırım yapmak istersen yap ama en güzeli topraktır. Özellikle de tarım toprağı. Mal al, hayatta kal.” demişti.