Para kazanmanın en kolay yolu bulundu. Mert Başaran'dan altın değerinde açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Para kazanmanın en kolay yolu bulundu. Mert Başaran'dan altın değerinde açıklama

Birikimini nereye yatıracağını bilemeyenler için ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken bir öneri geldi. Mert Başaran paraya para katacak yatırım aracını açıkladı.

Emlak ve yatırım uzmanı Mert Başaran 'kolay yoldan para kazanmanın tek yolu' diyerek bir paylaşımda bulundu.

Dalgalı piyasalar nedeni ile birikimini dolara mı altına yatıracağını bilemeyen küçük yatırımcılar uzmanların yatırım önerilerini yakından takip ediyor. En son ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan bir açıklama geldi.

paranet-001.jpg

MERT BAŞARAN: DOĞRU YATIRIMLA BÜYÜK KAZANÇ ELDE ETMEK MÜMKÜN

En kolay ve risksiz para kazanmanın yolunun tasarruf yaparak paranın büyümesine izin vermek olduğunu söyledi. “Doğru yere parayı koyarsan büyür." diyen Mert Başaran diğer yandan insanların çevresindeki toksik kişileri, para harcatan kişileri yaşamlarından çıkarmalarını önerdi. Takipçilerine ihtiyaç duyulmayan hiçbir şeyin satın almamalarını öğüt veren Mert Başarana "Fonlardaki getiri yüzde 150’ye gelmiş o yüzden hisse senedi yerine işi ehline verin” ifadelerini kullandı.

7-002.jpg

"EN GÜZELİ TOPRAK ALMAK"

Mert Başaran bir önceki açıklamasında da yıllardır çalış da ev alamayan vatandaşlara seslenmişti. Mert Başaran Türkiye gibi enflasyon olan ülkelerde para biriktirerek bir mal almaya çalışmanın yararsız olduğunu söyleyerek "Malın artış hızı gerçek enflasyondan ve senin maaşının artışından daha az olduğu için sen hamster gibi koşarsın yıllarca çalışırsın." ifadelerini kullanmıştı.

Mert Başaran ev alamayanların hiç değilse toprağa yatırım yapmaları gerektiğini belirterek "Neye yatırım yapmak istersen yap ama en güzeli topraktır. Özellikle de tarım toprağı. Mal al, hayatta kal.” demişti.

İlgili Haberler
Uzmanı net konuştu. Hazır olun roket gibi fırlayacak
IBAN ile ödemelerde bakanlık uyarısı. Bunu yazmayan MASAK'a takılıyor
İslam Memiş altının çıkacağı seviyeyi açıkladı
Sözleşmesi bitenler dikkat. Kira zam oranları belli oldu
Zamlı maaş tablosu belli oldu. Temmuz'da emekli ve memur ne kadar maaş alacak
Turizm devi iflas etti. Bayram rezervasyonları iptal
Son Haberler
Mardin’de 7 günlük eylem yasağı Yerel Haberler
Mardin’de 7 günlük eylem yasağı
Naci Görür belediyelerin yapması gerekeni açıkladı. 'Deprem olduğu zaman çok geç' Gündem
Naci Görür belediyelerin yapması gerekeni açıkladı. 'Deprem olduğu zaman çok geç'
Mardin'de gösteri ve yürüyüş yasağı Gündem
Mardin'de gösteri ve yürüyüş yasağı
Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı Yerel Haberler
Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı
Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu Spor
Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu
Baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı Yerel Haberler
Baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı
Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi