Para üstünü jet hızıyla kaybetti kasiyer kendinden şüphelendi. Çok ama çok hızlı

Editör: Özlem KIRAL

Yurt dışında güvenlik kamerasına takılan tırnakçılık olayı Türkiye'ye de bomba gibi düştü. On binlerce kişinin izlediği videoda adamın parayı saliseler içinde pantolonunun karın bölgesine sokması şaşkınlık yarattı.

Olay şöyle gelişti: Markete giren bir adam en ucuz ürünlerden birini aldıktan sonra kafasında daha önce yaptığı planı uygulamaya soktu. Adam kendinden gayet emin bir şekilde kasaya yöneldi.

Ürünün ne kadar olduğunu soran adam kasiyere en büyük bankonotu verdi. Parayı alan kasiyer adama sayarak para üstünü verdi. Parayı alan adam en büyük bankonotu önce ortadan ikiye katladı. Bir kez daha parayı katlayan adam saliseler içinde pantolonun kayış tokasının bulunduğu noktaya sıkıştırdı.

Pişkin adam parayı saydıktan sonra para üstünün eksik olduğunu kasiyere söylüyor. Kasiyer de verdiği para üstünü bir kez daha saymaya başladığı sırada video da sona eriyor.

Bu adamın tırnakçılık yöntemiyle parayı pantolonun ön tarafına sokması sosyal medyada gündem oldu.

Adamın çok hızlı olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları birbirinden ilginç yorumlar yaptı

İşte o yorumlardan bazıları: