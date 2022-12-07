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Para üstüyle oynadıkları 'Kazı Kazan'dan 1 milyon lira kazandılar 

Edirne'nin Keşan ilçesinde, büfeden 30 liralık Türk kahvesi alan çift, para üstü 20 lira ile oynadıkları 'Kazı Kazan'dan 1 milyon lira kazandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:02
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Para üstüyle oynadıkları 'Kazı Kazan'dan 1 milyon lira kazandılar 

Para üstüyle oynadıkları 'Kazı Kazan'dan 1 milyon lira kazandılar 
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Edirne Keşan'da yaşayan çift, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Milli Piyango bayisi olan büfeden 30 liralık Türk kahvesi aldı. Kasaya 50 lira ödeme yapan çift, para üstü almak yerine 20 lira ile 'Kazı Kazan' oynadı. Çift, aldıkları kupondan 1 milyon lira kazandı. Büyük heyecan yaşayan çift, kuponu teyit ettirdikten sonra büfeden ayrıldı.

"BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞANDI"

Büfe sahibi Gonca Sergen (39), öğle saatlerinde iş yerlerine orta yaşlı çiftin geldiğini ve 30 liralık Türk kahvesi aldıklarını belirterek, "50 lira ödeme yaptılar. Paranın üstüyle de ‘Kazı Kazan oynayalım’ dediler. Kazıdıktan sonra bir tereddütte düştüler. 31 numarada 1 milyon yazıyordu. Hemen makineye okutup, teyit ettik. Tabi büyük bir sevinç yaşandı sonra genel merkezi aradık. Çiftimizi İstanbul’a yönlendirdik. Bu saatten beri de telefonlarımız durmuyor. Satışlar inanılmaz yüksek. Çok az malımız kaldı. İhtiyaçları olduğunu söylediler. Biz de sevindik. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.(AA)

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