Paraguay Milli Takımı'nın başına Alfaro geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paraguay Milli Takımı'nın başına Alfaro geçti

Paraguay Futbol Federasyonu, Arjantinli teknik direktör Gustavo Alfaro'nun 2026 Dünya Kupası'na kadar sürecek bir sözleşmeyle Paraguay Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildiğini duyurdu.

62 yaşındaki teknik adam, Temmuz ayında Copa America'da grup aşamasında elenmelerinin ardından görevine son verilen vatandaşı Daniel Garnero'nun yerine takıma dahil oldu.

Alfaro bir basın toplantısında "Çok az zamanımız ve yapılacak çok şeyimiz var. Benim için büyük bir meydan okuma ve Paraguay milli takımını yönetmek bir onur" diye konuştu.

Alfaro, hafta başında Kosta Rika'daki teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından takıma dahil oldu.

Paraguay Futbol Federasyonu'nun, Alfaro'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini aktifleştirmek için 600 bin dolar ödediği bildirildi.

Boca Juniors ve Ekvador'un eski teknik direktörü, Orta Amerika takımından ayrılma kararının zor olduğunu itiraf etti.

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