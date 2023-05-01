Paraguay'ın yeni başkanı Santiago Pena seçildi

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, devlet başkanlığı seçimini, iktidar partisi adayı eski Ekonomi Bakanı Santiago Pena'nın kazandığı kesinleşti.

Paraguay'ın yeni başkanı Santiago Pena seçildi

Seçim kurulundan yapılan açıklamada, oyların yüzde 96'sının sayıldığı Paraguay'da, kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Colorado Partisi adayı Pena, oyların yüzde 43,15'in alarak devlet başkanlığı yarışını önde bitirdi.

Sol koalisyonun adayı Efrain Alegre ise oyların yüzde 27,51'ini alırken, sağcı popülist aday Paraguayo Cubas da yüzde 21,62'lik oy oranıyla seçim yarışını üçüncülükle tamamladı.

Senato'da büyük çoğunluğu kazanan Pena'nın, 17 valilikten 14'ünde de başarılı olduğu bildirildi.

Pena, başkent Asunsion'daki zafer konuşmasında, destekçilerine seslenerek, "Kolektif refah ve ortak mutluluğumuza ulaşmak için hepinizi fikir birliğine davet ediyorum. Farklılıklarımızı ertelemenin, bizi ulus olarak birleştiren ortak gerekçelere öncelik vermenin zamanı geldi." dedi.

Mevcut Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ise açıklamasında, seçimlere katılan halkı tebrik ederek, "Paraguay halkını ve seçilmiş Devlet Başkanı Santiago Pena'yı tebrik ederim. Kurumlarımızı ve ülkenin demokrasisini güçlendirmek için düzenli ve şeffaf bir geçiş sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Paraguay'da 4 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, 45 üyeli Senato ile 80 üyeli Temsilciler Meclisi ve 17 bölgeye vali seçmek için dün oy kullanmıştı.

Colorado Partisi, birkaç dönem dışında 20. yüzyılın ortalarından bu yana Paraguay'da iktidarda bulunuyor.

Pena, eski Devlet Başkanı Horacio Cartes'in (2013-2018) ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-8.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-9-001.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-10-001.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-11-001.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-12.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-13.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-13-001.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-14-001.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-15-001.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-1.jpeg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-1.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-2.jpeg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-2.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-3.jpeg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-3.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-4.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-5.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-6.jpg

paraguayin-yeni-baskani-santiago-pena-secildi-yenicag-7.jpg

Öne Çıkanlar
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Güncel
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Yandaş yazar laikliği savunanları hedef aldı Siyaset
Yandaş yazar laikliği savunanları hedef aldı
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları Spor
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler? Keşfet
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler?
Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı Güncel
Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı Magazin
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi Güncel
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi