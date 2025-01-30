Paralar yine buhar oldu! 246 milyon TL'ye sadece 3 tane üretildi

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 2019 yılında başlatılan, ancak sonrasında dönemin Bakanı Vahit Kirişçi tarafından rafa kaldırılan elektrikli traktör projesi için devletin kasasından 246 milyon lira harcandığı ortaya çıktı.

246 MİLYON LİRALIK ZARAR!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın test sürüşünü gerçekleştirdiği elektrikli traktör, Sayıştay raporuna göre 246 milyon lira zarar etti. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, projenin akıbetine dair yaptığı açıklamada, “Bu projede sorumlular hesap vermeli” diyerek, kamuoyuna tepki gösterdi.

100 PLANLANDI 3 ÜRETİLDİ!

2019 yılında, çiftçilerin maliyetlerini düşürme amacıyla Ziraat Bankası'nın iştiraki olan Ziraat Girişim Ortaklığı tarafından kurulan ZY Traktör şirketine toplamda 246 milyon 751 bin lira aktarıldığı belirlendi. Ancak şirket, projedeki vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi. İlk olarak, ayda 100 elektrikli traktör üretimi planlanmışken, yalnızca 3 traktör üretilebildi.

CHP’li Akay, Ziraat Bankası'nın şirkete başlangıçta 59 milyon 950 bin lira, ardından ise 186 milyon 801 bin lira daha aktardığını ifade etti. Akay, bu durumun ciddi bir kaynak israfı olduğunu vurguladı.

"HESABI SORULMALI"

Akay; "Bu hayali proje 22 yıllık AKP iktidarının özetidir. Çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 784 milyar liraya ulaştı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 2.3 milyon çiftçi var ve hepsi de borçlu. Çiftçileri desteklemek için kurulan banka paraları buharlaştırılıyor. Sorumlular hesap vermeli, havaya uçan milli sermayemizin hesabı sorulmalı" dedi.