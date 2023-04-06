Yüksek faizi gören Kur Korumalıya hücum etti. Paralar yine zengine gidecek

Kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından KKM büyüklüğü 1 trilyon 701 milyar TL'yi aşarak rekor kırdı.

BDDK, haftalık verilerine göre kur korumalı mevduat büyüklüğü geçen hafta 1 trilyon 701 milyar 63 milyon liraya yükseldi.KKM’de haftalık artış 28.2 milyar lira olarak hesaplandı.

Geçen hafta kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırılmıştı. Buna göre KKM’lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak, üst sınırı banka belirleyecek.

Dolar kurunu durdurmak için devreye sokulan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan Türk Lirası faiz üst sınırı kaldırılmış, bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranını bankaların belirlenmesine karar verilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona ermişti.