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Yüksek faizi gören Kur Korumalıya hücum etti. Paralar yine zengine gidecek

Kur Korumalı Mevduat'ta faiz üst sınırı kaldırıldı herkes hücum etti. BDDK'nın haftalık verilerini göre mevduat büyüklüğü 1 trilyon 701 milyar 63 milyona çıkarak, rekor kırdı. Paralar yine faizle birlikte birilerinin cebine girecek.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:18
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Paralar yine zengine gidecek. Yüksek faizi gören KKM'ye hücum etti

Yüksek faizi gören Kur Korumalıya hücum etti. Paralar yine zengine gidecek
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Kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından KKM büyüklüğü 1 trilyon 701 milyar TL'yi aşarak rekor kırdı.

BDDK, haftalık verilerine göre kur korumalı mevduat büyüklüğü geçen hafta 1 trilyon 701 milyar 63 milyon liraya yükseldi.KKM’de haftalık artış 28.2 milyar lira olarak hesaplandı.

Geçen hafta kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırılmıştı. Buna göre KKM’lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak, üst sınırı banka belirleyecek.

Dolar kurunu durdurmak için devreye sokulan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan Türk Lirası faiz üst sınırı kaldırılmış, bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranını bankaların belirlenmesine karar verilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona ermişti.

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