Paraları ödenmeyen Siyah Beyazlı futbolcular antrenmana çıkmadı

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Paraları ödenmeyen Siyah Beyazlı futbolcular antrenmana çıkmadı
TFF 1. Lig’de son sırada yer alan Altay’da mali kriz yüzünden futbolcular antrenmanlara katılmadı.

Bu sezon ekim ayı başında ve aralık ayı sonunda paralarını alamayan siyah-beyazlı takım, 2024 yılına da krizle başladı.

Maddi sıkıntılar nedeniyle çalışmalarını kendi tesislerinde yapan ve son idmanını 6 Ocak Cumartesi günü gerçekleştiren İzmir ekibinde 7 Ocak Pazar günü idman, 8 Ocak Pazartesi günü de Turgutluspor ile hazırlık maçı yapılması planlanıyordu.

Ancak ödemeler gerçekleşmeyince pazar günü idman yerine oyunculara izin verildi.

Pazartesi günü yapılması planlanan hazırlık maçı da iptal edildi.

Altay’da Murat Pervane’nin görevi bırakmasının ardından yönetim içinden Süleyman Özkaral başkanlığa geldi.

Başkan Özkaral ödeme yapacağına dair söz vermesine rağmen dün tesislere gelen oyuncular yine idmana çıkmadı.

Sadece tesislerde kalan genç futbolcuların salonda bireysel çalıştığı ifade edildi.

15 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Altay’da yöneticiler acil kaynak bulma arayışlarını sürdürüyor.

Takımda birçok futbolcu serbest kalabilmek için TFF aracılığıyla kulübe ihtarname gönderdi.


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