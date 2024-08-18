Paramotorla eylem yapacaklardı. 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem yapmak üzere olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonun Şırnak Uludere Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye sınırına ihlalde bulundukları Akıncı TİHA tarafından tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem yapmak üzere olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonun Şırnak Uludere Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye sınırına ihlalde bulundukları Akıncı TİHA tarafından tespit edildi.

Paramotor ile eylem hazırlığında olan teröristlerin tespit edilmesinin ardından Jandarma Atak Helikopteri tarafından ateş altına alındı. Bölgeye 5 tim, 2 JÖH timi, 2 Jandarma Komando Timi ve 1 METİ timi sevk edildi.

4 terörist silahları ile beraber etkisiz hale getirilirken 2 paramotor da ele geçirildi.

Ayrıca teröristlerin üzerinden çıkan teçhizatlar şu şekilde:

-2️ adet M-16 Piyade Tüfeği,

-2️ adet M-4 Piyade Tüfeği,

-2️ adet cep telefonu,

-1️ adet lazer metre,

-2️ adet Glock Tabanca,

-3️ adet şarjör,

-6️ adet pil bloğu,

-1️ adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.