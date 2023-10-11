Paranız cebinizde kalacak. Bu yöntemi kimse bilmiyor

Evlerin duvarlarında oluşan zorlu lekelerden kurtulmanın yolu sadece duvarı yeniden boyamak değil. Neredeyse kimsenin bilmediği bu yöntem sayesinde paranız cebinizde kalacak.

Paranız cebinizde kalacak. Bu yöntemi kimse bilmiyor

Evlerimizi gösteren en büyük detaylardan birisi şüphesiz evimizin duvarlarıdır. Dönem dönem neredeyse herkesin başına gelen en can sıkıcı durumlardan birisi de duvardan bir türlü çıkmayan inatçı lekelerdir.

Bu dertten kurtulmak içinse birçok vatandaşın başvurduğu çözüm yöntemi ise duvarları sil baştan boyamak oluyor.

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Boyama zahmetine girmeden, duvardaki inatçı lekelerden bir çırpıda kurtulabilirsiniz. Asırlardır temizliğin vazgeçilmezi olan Arap sabunu ile duvardaki lekeleri kolaylıkla geçireceksiniz.

Arap sabunu ile inatçı lekelerden kurtulmanın yolu ise; öncelikle ılık bir su hazırlayın ve bu ılık suyun içine biraz Arap sabunu ilave edin.

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Yumuşak bir bezi bu sabuna batırın. Lekeli bölgeleri aşındırmadan bezle temizleyin.

Sonrasında ise kuru bir bezle duvarı kurulayın. Böylelikle duvarınızın ilk boyadığınız haline döndüğünü göreceksiniz. Tabi tüm bu işlemleri yaparken en önemli unsur boyanın silinebilir ve su bazlı olmasıdır.

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