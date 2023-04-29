Paranızın %40'ını alacaklar!

Aşağıdaki grafiği hatırladınız mı?

AKP'nin beceriksiz ekonomi politikalarını telafi etmek için yaptığı iş… Borç almak, hatalarını örtmek…

1923'de ülke kurulmuş, 2018 başkanlık sistemi gelene kadar alınan borç 1 trilyon TL. 2018'den bugüne dek alınan borç ise tüm Cumhuriyet tarihinde alınan borcun 4 katı olmuş! 4,4 trilyon TL! İnsaf be kardeşim olacak iş mi bu?

Siz 20 yıllık iktidarınızda ekonomide üretmek yerine tüketmeyi, tasarruf yerine harcamayı öne çıkartırsanız, kaynakları yandaşlarınıza verirseniz ne olur?

Ülke ithalat yapa yapa rezervini bitirir, yanlış gelir dağılımı politikası ile bir ulus fakirleşir, ekonomide çarklar dönmez, istihdam artmaz…

Faizi indir, kuru patlat, kur yükselince enflasyon olsun, aman enflasyon olursa oy kaybederim, bu nedenle Kur Korumalı Mevduat'ı icat et, ona da Nas derken 170 milyar TL faiz öde…

Kimden çıkıyor bu para? Üç ayda 200 milyar TL bütçe açığı verildi, kim ödeyecek bunu?

Bizler…

Nasıl?

Vergiler ve zamlarla…

Yani halkın gelirini azaltarak, onları fakirleştirerek…

Alınan borçlar kara kaşımız, kara gözümüz için mi veriliyor? Tefecilere faiz veriliyor! Hani Nas nerede? Vatandaş bu tabloları görmüyor diye onları yanıltmak caiz midir?

Ödenecek faize bakın!

Sarı çizgi faizi temsil ediyor 2,8 trilyon TL… Mavi ise ana para borcu 2,3 trilyon TL…

Sadece iç borçta ödeyeceğimiz faiz ana parayı geçmiş. Taklacı güvercinler gibi vade geldikçe daha yüksek faizi vere vere borcu ertelemek maharet olmuş!

Vatandaş maliyedeki bu büyük başarısızlığı görmüyor, TOGG, İha, TCG Anadolu diye 3 projeyi önüne getiriyorlar, güya ülke uçuyor kaçıyor!

Yahu TOGG dediğin lego gibi ithal parçaları birleştirerek oluşmuş, 1,2 milyon fiyatla hangi vatandaşa vereceksin? Kim alacak, kim kullanacak? Aklıma bazen Jet Fadıl'ın İmza isimli aracı geliyor…

İha, Siha demişsin ama Kara Kuvvetleri'nin belkemiği ana muharebe tankı yok! Altay demişsin, Otokar'dan almışsın, BMC'ye vermişsin, ondan alıp başkasına vermişsin, 2019 yılında birliklere verilmesi gereken tanklar yok ortada! Ordu 90 model eski teknoloji tanklara kalmış…

Millî Muharip Uçak dediği, almışlar 4. nesil F-16 motoru takmışlar, pistte yürümüş ama uçamıyor! Ortada tank misali motor yok! Aviyonik sistemler ne durumda? Dünyada ABD F-35, Ruslar Su-57 ile 5. nesil jetleri yapmış bizimki hâlâ yerde…

Demek istediğim ihtiyaçlar büyürken yaptıkları propaganda nitelikli işler bomboş…

Yukarıdaki borca dönelim, size haberi vereyim: Seçim sonrasında yeni kurulacak kabineyi ağır bir borç ödemesi bekliyor. Hedeflere göre, 2023 Mayıs-Eylül dönemi arasında iç borç ana para ve faiz ödemelerinin toplamı 466 milyar TL'yi (24 milyar dolar) buluyor. Buna ek olarak dış borç için de ana para ve faiz olmak üzere Mayıs-Eylül döneminde toplam 3.2 milyar dolar (61.6 milyar TL) ödeme yapılacak.

Kur yukarı gidiyor, üretim maliyeti artacak, bu enflasyon demek!

Merkez deli gibi para basıyor, iki yılda M1 para arzı 1,2 trilyondan 3,6 trilyona çıkmış, bu enflasyon demek!

Faizi yukarıda gördünüz, bunu ödemek için zam ve vergiler artacak, bu enflasyon demek!

Her gün sınırlardan Afganlar, Araplar geliyor rızkımıza ortak oluyor, oysa üretim artmıyor, bu talep artışı, gıda ve konut fiyatlarının yukarı gitmesi, enflasyon demek!

Mevcut enflasyon seviyesi yukarıda saydığımız gerekçelere bağlı olarak %40 daha artacak.

Enflasyon %40 daha artacaksa paranızın alım gücü %40 düşecek, yani paranızın %40'ını alacaklar demektir!

Peki siz ne yapacaksınız?