Parası olanlar dikkat bankalar yarışa girdi. 100 bin liranın getirisi uçtu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 500 baz puan artırdı ve yüzde 40’a çıkardı. Şu anda yüzde 40 faiz veren bir banka 100 bin TL'ye 32 günde 3 bin 331 TL 51 kuruş ödeme yapıyor. Bankaların faizi yüzde 50'ye yükseltmesi bekleniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Parası olanlar dikkat bankalar yarışa girdi. 100 bin liranın getirisi uçtu

Sabah'ın haberine göre, Merkez Bankası faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltti. Mevduat faiz oranları, Merkez Bankası faiz kararı sonrası 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla rekor seviyelere ulaştı. Böylelikle tasarrufunu artırmak isteyen vatandaşlar için mevduat hesabı öne çıkan yatırım araçları arasına girdi.

Bankaların yeni oranlarla birlikte yüzde 50-55 aralığında mevduat faizi vermesi bekleniyor.

100 bin TL'si olan bir kişi parasını yüzde 40 faiz veren bir bankaya yatırırsa 32 gün sonunda parasıyla 3 bin 331 TL 51 kuruş kazanacak. Aynı kişi yine aynı miktarda parasını yüzde 45 faiz veren bankaya yatırırsa kazanacağı para 3 milyon 747 bin 95 kuruşa yükselecek.

İşte banka banka faiz oranları...

AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 47

ODEA
Faiz oranı: Yüzde 45

ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 44

FİBABANKA
Faiz oranı: Yüzde 43

ING
Faiz oranı: Yüzde 40

CEPTETEB
Faiz oranı: Yüzde 40

QNB FİNANASBANK
Faiz oranı: Yüzde 38

GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 36

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