Parası olmayan bu işe başlasın. Cebinde 5 kuruş yoktu şimdi besici oldu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ormancılık Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Ömer Çiçek, mezun olması sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Başvurusu onaylandıktan sonra 7 büyükbaş hayvan alarak, ailesiyle birlikte Düzce'nin Dağdibi köyüne yerleşen Çiçek, ailesinden de hayvanların bakımlarının nasıl yapılacağını öğrendi.

"YA ORMAN MUHAFAZA MEMURU OLACAKTIM, YA BİR FABRİKAYA GİRECEKTİM"

Devlet desteğiyle aldığı hayvanlarla besicilik yapan Çiçek, köy hayatına alıştığını ifade ederek, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ormancılık Bölümü'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra iş hayatında ya orman muhafaza memuru olacaktım, ya bir fabrikaya girecektim, ya da hayvancılık yapacaktım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açmış olduğu Uzman Eller Projesini ilanlarda gördüm. Araştırdım ve başvurumu yaptım. Olumlu bir geri dönüş aldım" diye konuştu.

"BİR YIL BOYUNCA BURADA HAYVANLARIN BAKIMINI YAPACAĞIZ"

İmkanı olan herkesin bu projeyi kullanmasını öneren Çiçek, "Ben başvurumu yaptım ve kabul edildi. Hayvanlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı gönderdi. Toplam 7 besilik erkek hayvan gönderdiler. Bir yıl boyunca burada hayvanların bakımını yapacağız. Bir yılın sonunda hayvanlarımızı kasaplara gönderip, vatandaşın hizmetine sunacağız" dedi.