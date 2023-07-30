Parasını alamayan boyacı düğün salonunun duvarına 'Emek ödenmedi' yazdı

Bolu’da yaşayan Sinan Dursun, Aşağısoku Mahallesi’nde bir düğün salonunun dış cephesinin boyama işini aldı. 15 günlük çalışmanın ardından, düğün salonunun boya işini tamamlayan Sinan Dursun, iddiaya göre düğün salonu sahiplerinden istediği parayı alamadı. 30-50 bin TL'lik bir ücret isteyen Dursun'a 5 bin TL teklif edildi. Kendisine teklif edilen paraya sinirlenen Dursun, dün gece saatlerinde, düğün salonuna giderek duvarlara kırmızı boya sürüp, karaladı. Boya ustası dursun ayrıca, düğün salonunun duvarına büyük harflerle, 'Emek ödenmedi' yazdı.

“EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALAMADIM”

Aynı anda sosyal medya üzerinden canlı yayın açan Dursun, “Geldim ben bu işi yaptım. Bu adamdan ne işin başında 1 lira para, ne işin ortasında 1 lira para ne işin sonunda 1 lira para, üstüne üstlük tehdit, parayı ödememezlik, ortada yazı yok, çizi yok. İspat edilecek bir durum yok. Ben de kendimi riske attım. Açık söylüyorum, emeğimin karşılığını alamadım. Alamadığımın üstüne çok kalem çektim. Sadece bu iş değil ama tehdit hiç almadım. Üstüne bir de tehdit. ‘Bizim dediğimiz meblağa razı geleceksin’ deyip, 3 kuruşluk iş gösterip, 5 kuruşluk iş yaptırıp, ‘Sen 3 kuruşluk iş söyledin’ deyip, 2 ortağın arasında, bir müdürün arasında oynamaktan 15 gündür sabrediyorum. Herhangi bir ödeme yapılmadı. Şaka gibi. Aşağı yukarı 30-50 bin lira arasında olan bir işten, küfür eder gibi 5 bin gibi para getirip, üstüne tehdit alıp, 5 bin lirayı aldım. Bu da kanıt olsun. Ben de bunu yaptım bu gece."

“SIRTIMDA 3 DEFA DERİ SOYULDU”

Çalışma şartının zor olduğunu belirten Dursun, “75 metre uzunluğundaki yeri, hiç ara vermeden, meslektaşlarım iyi bilir, ara vermeden bitirilmesi gereken bir cephe. Hak etmeselerdi bunu yapmazdım. Kimseye yapmadım. Bolu Merkez. Hiçbir boyacı sabahın altısında kalkıp gelip de bu cepheyi yapmaz. Gölge yok. Sıcakta kimse dışarıda duramazken, 15 gün alın teri döktüm. Sırtımda 3 defa deri soyuldu. Güneşin alnında. Bedava bir şey istemedim” ifadelerini kullandı.

Düğün salonu sahibi olayın ardından Sinan Dursun'dan şikayetçi oldu. Dursun, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest kaldı. Düğün salonu sahipleri ise bugün yazının üzerini boyatarak kapattı.