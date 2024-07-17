Parasını faize yatıranlar dikkat. 1 milyon lira bir ayda ne kadar eridi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Parasını faize yatıranlar dikkat. 1 milyon lira bir ayda ne kadar eridi

Parasının değerini korumak isteyen vatandaşlar artan mevduat faizleri karşında faize yatırmaya başlamıştı. TL faizlerinde yüzde 58-60 seviyelerini gören oranlar 40-45 bandına geriledi. Peki yatırımcı ne yapmalı?

Banka mevduat faizlerinde yüzde 58-60 aralığında seyreden oranlar iki ay geçmeden bu hafta düşüş eğilimine girdi. TL mevduat faizleri, artık yüzde 50’nin altına inmeye başladı.

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Bu 10 puanlık gerileme ise, 1 milyon lira mevduatı olan bir vatandaş için aylık 8 bin lira daha az kazanç anlamına geldi.

Bankacılar ise birikimlerini yakın zamanda kullanmayacak vatandaşlara paralarını uzun vadeli olarak bankaya yatırmalarını öneriyor.

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YÜZDE 50 FAİZ ORANI GERİDE KALDI

Nisan'da Kur Korumalı Mevduat dışında TL mevduatlar için birçok banka yüzde 58-60 aralığındaki faiz oranları veriyordu. Ancak son haftalarda TL mevduat faizlerinde yaklaşık 10 puanlık bir düşüş yaşadı. Yüzde 50 üzerinde mevduat faizi oranı, artık sadece sınırlı sayıda bankada miktarı yüksek meblağlar için ya da sadece yeni müşterilere uygulanan “hoş geldin faizi” ile belli bir süre içinde veriliyor.

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VATANDAŞIN AYLIK GELİRİ 8 BİN LİRA BİRDEN AZALDI

Uzun yılların ardından yüzde 50’nin üzerine çıkan mevduat faizi oranları artık tavan seviye görülüyor. Şu anki banka faiz oranlarına bakıldığındaysa yüzde 45 yüzde 50 aralığında teklifler veriliyor. Son 2 ayda mevduat faizlerinde görülen 10 puanlık düşüş ise, 1 milyon TL'nin aylık getirisini 48 bin liradan 40 bin liraya düşürdü.

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YATIRIMCI NE YAPMALI?

Banka uzmanları, enflasyonda düşüş eğilimi gösterdiğini ve buna paralel olarak faiz indirimi beklentilerinin yükseldiğini hatırlatıyor. Bu nedenle banka mevduat faizlerinde düşüşün devam etmesi bekleniyor. Yakın zamanda birikimlerini kullanmayacak vatandaşların ise paralarını daha uzun vadeler ile mevduata yatırabilecekleri söyleniyor.

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