Parasını o yatırım aracına yatıran paraya para demedi. İşte o yatırım aracı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları" raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Yayımlanan rapora göre, temmuz ayında BIST 100 endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,19 oranında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 seviyesinde aylık bazda en yüksek reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE ile değerlendirildiğinde, yatırım araçları içerisinde külçe altın yüzde 1,81 oranında, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,55 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37 oranında reel getiri yaparken, avro yüzde 0,2 ve dolar yüzde 0,86 oranında düşüş yaşadı.

TÜFE ile değerlendirildiğinde ise külçe altın yüzde 0,54 oranında, DİBS yüzde 0,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,11 oranında kazanç sağlarken, avro yüzde 1,44 ve dolar yüzde 2,1 oranında değer kaybetti.

BIST 100 ENDEKSİ ÇOK KAZANDIRDI

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,7 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,64 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek kazanç sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,21 oranlarıyla en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

BIST 100 endeksi 6 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,49 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,92 oranlarıyla yatırımcılara en yüksek kazanç sağlayan araç oldu. Bu dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,09 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,94 oranlarıyla yatırımcılara en çok kaybettiren araç olarak göze çarptı.

YILLIK BAZDA EN ÇOK BORSA KAZANDIRDI

Yıllık bazda bakıldığında ise BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,54 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarıyla en yüksek kazanç getiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 7,8 oranında kazanç sağlarken, dolar yüzde 12,24, avro yüzde 13,97, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,44 ve DİBS yüzde 32,02 oranlarında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 5,8 oranında kazanç sağlarken, dolar yüzde 23,31, avro yüzde 24,82, mevduat faizi (brüt) yüzde 26,11 ve DİBS yüzde 40,59 oranlarında yatırımcılara kaybettirdi.