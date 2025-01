Parasını ve altınlarını çalan teyzesine çiçek gönderdi

Konya'nın Karatay ilçesinde, 5 Ocak günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Şerife C. adlı kadın, markete gitmek için evden ayrıldı. Evde yalnız kalan yeğeni Erkan A. (24), teyzesinin yıllarca biriktirdiği parayı çalarak "Antalya'ya çalışmaya gideceğim" diyerek evden ayrıldı.

PARALARIN ÇALINDIĞINI FARK EDEN ŞERİFE C. DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Şerife C., evine döndüğünde odasında bulunan paraların çalındığını fark etti. Evdeki odanın kapısının açık olduğunu gören Şerife C., hemen kontrollerini yaparak birikimlerinin yerinde olmadığını anladı. Hemen telefona sarılarak yeğenini aradı, fakat Erkan A., “Telefonum arızalı, kapatmam lazım” şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine, Şerife C. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek polis ekiplerinden yardım istedi.

POLİS EKİPLERİ, ŞÜPHELİYE ULAŞTI

Olayı araştıran Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi ve şüphelinin Antalya'ya gitmiş olabileceğini belirledi. Şerife C., parasının çalındığı günden sonra yeğeninden "Çalışmaya gidiyorum" bahanesiyle Antalya'dan bir çiçek aldı. Bu durum üzerine, ekipler şüpheli Erkan A.'nın Konya'ya geri döndüğünü ve burada bir apartta kaldığını tespit etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet ekipleri, şüphelinin kaldığı aparta baskın yaptı ve Erkan A.'yı gözaltına aldı. Yapılan işlemler sonrası, şüpheli Erkan A., Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

ŞÜPHELİ, POLİSTEKİ İFADESİNDE KENDİNİ SAVUNDU

Emniyetteki ifadesinde, Erkan A., "Yaklaşık 2 aydır teyzemin evinde kalıyordum. Teyzemin odasında para ve altın biriktirdiğini biliyordum ancak ben o paraları almadım. Olay günü dışarıya çıktım, bir süre sonra beni aradı ve ‘Eve gel çabuk’ dedi. Benim panik atak rahatsızlığım var, bir an korktum ve gidemedim. Ben gitmeyince benden şüphelenmiş, olayla ilgili bilgim yok" şeklinde savunma yaptı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan A., adliyeye sevk edilmek üzere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.