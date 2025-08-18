Paraşüt pilotu feci şekilde can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray’daki Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nda havalanan 57 yaşındaki paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu pilotaj hatası nedeniyle düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Helvadere Beldesi Hasan Dağı Paraşüt alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da 17 Ağustos’ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nda yarışmak için Aksaray’a gelen yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu (57) bugün yaptığı uçuşun ardından bir süre sonra pilotaj hatası nedeniyle düşüşe geçti.

Otobüs kazasında ölen kadından yürek burkan paylaşım: Hiç istemesem de gidiyorum!Otobüs kazasında ölen kadından yürek burkan paylaşım: Hiç istemesem de gidiyorum!

Hürriyet Mahallesi küme evleri bölgesine düşen paraşüt pilotu ağır yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı pilotu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan pilot yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Son Haberler
Ekonomik belirsizliklere karşı istikrarlı büyüme: Grape Law, Inc. 5000’de!
Ekonomik belirsizliklere karşı istikrarlı büyüme: Grape Law, Inc. 5000’de!
Kırklareli'de orman yangını
Kırklareli'de orman yangını
Paraşüt pilotu feci şekilde can verdi
Paraşüt pilotu feci şekilde can verdi
Kadın giyim markası Minik Terzi, yeni koleksiyonunu tanıtırken ağustos kampanyasını başlatıyor
Kadın giyim markası Minik Terzi, yeni koleksiyonunu tanıtırken ağustos kampanyasını başlatıyor
Gençlerbirliği'nden hakem isteği
Gençlerbirliği'nden hakem isteği