Paraşüt pilotu feci şekilde can verdi

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Helvadere Beldesi Hasan Dağı Paraşüt alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da 17 Ağustos’ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nda yarışmak için Aksaray’a gelen yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu (57) bugün yaptığı uçuşun ardından bir süre sonra pilotaj hatası nedeniyle düşüşe geçti.

Hürriyet Mahallesi küme evleri bölgesine düşen paraşüt pilotu ağır yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı pilotu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan pilot yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.