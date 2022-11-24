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Erol Evcil'i tahliye talebine mahkemeden yanıt geldi

Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada mahkeme, 5 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:46
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Paravan şirketle devleti dolandırdığı iddia edilen Erol Evcil'in tahliye talebine red kararı çıktı

Erol Evcil'i tahliye talebine mahkemeden yanıt geldi
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Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında açılan ilk davada, sanık ve avukatlarının savunmaları tamamlandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Mahkeme Heyeti Başkanı Abdullah Fırat Gedik, duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların sorgularının tamamlandığını belirterek, savunma yapmaları için sanık avukatlarına söz verdi.

Müvekkillerinin iddia edildiği gibi suç örgütü kurucusu ve üyesi olmadıklarını, kamuyu zarar uğratmadıklarını ancak şirketlerinin ödenmemiş vergi borçlarının olduğunu savunan avukatlar, tutuklu sanıkların tahliye edilmesini talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç örgütü kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Evcil'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamını karar verdi.Bir sonraki duruşma gelecek yıla kaldı, duruşmaya 11 Ocak 2023'te devam edilecek.

NE OLMUŞTU

28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonu sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, sanıklar Erol Evcil, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in "suç örgütü kurmak"tan 4'er yıldan 8'er yıla, "zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçundan ise 8'er aydan 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıklardan Alpaslan Gazi Ağca ve Sadun Budinli'nin, "suç örgütüne üye olmak", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçlarından 7 yıl 8 aydan 26 yıl 9 aya, Fettah Erdem, İsmet Höke, Özdemir Öntürk ve Sadık Fırat Ekşioğulları'nın, "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi talep ediliyor. "Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan sanıklar Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Gülderen Evcil Ardıç, Mirza Ardahan Ardıç, Remziye Evcil Şengül ve Salih Evcil'in de 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Aynı soruşturma kapsamında açılan, Hüseyin Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu 46 sanıklı ikinci davanın görülmesine ise Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 Kasım'da başlanmıştı.

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