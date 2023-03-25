﻿Parayı nereye koyalım nasıl koruyalım?

Değerli arkadaşlar, Millet İttifakı geliyor ama sorunlar öyle kolay kolay çözüme kavuşmayacak. Neden derseniz 20 yıldır yüksek teknoloji üretmekten aciz, bırakın elektroniği, buğday bile ithal eden bir ekonomi haline getirildik.

Tarım ve sanayide üretmekten vazgeçtikçe bunun bedeli enflasyon oldu. Türkiye'de enflasyon hem parasal hem de üretim yetersizliğine bağlı bir olgudur. Yani Merkez Bankası bütçeyi desteklemek için para bastıkça, hükümet savurganlık yapıp kamu bütçesinde açıklar verdikçe, bu açıkları da borç alıp kapadıkça enflasyon oluşur. Ayrıca buğday üretmekten, kimyasal maddeler, elektronik üretmekten vazgeçtiğiniz için mal arzı düştükçe de fiyatlar yukarı gider.

Millet İttifakı gelince, evet, bu kötü gidişatı çevirmek için uğraşacaklar ama takdir edersiniz ki, üretim hemen artmaz. İthalata olan bağ hemen kopmaz. En az 3-4 yıllık disiplinli ve planlı bir ekonomi politikası AKP'nin açtığı yaraları kapatabilir.

Kurun düşmesi dışa bağlı ekonomide oldukça önemli bir konu. Bunun zamanla düşeceğini tahmin ediyoruz ama sadece kurla enflasyonun gerilemesi de mümkün değil. Yapışan fiyatların kırılması uzun psikolojik bir savaşı da beraberinde getirecek.

İşte böyle bir ortamda halkımızın elindeki birikimleri koruması oldukça önemli. Amerikan dolarında seçimle beraber baskının kalkması 23-24 seviyesine hareket doğurabilir ama bu seviyelerden alım yapmak oldukça tehlikeli çünkü yeni hükümet demek yeni sermaye girişleri ile kurun düşmesi anlamına gelecek.

Altına baktığımızda ise küresel siyasi ve ekonomik risklerin artmasına paralel olarak hareket ettiğini görüyoruz. Bu noktada kazanç için ortada bir sıkıntının olması gerek. Şu an ons altında 2000 doları potaya sokan gelişme bankacılık korkuları oldu. Ama sistemin çökmeyeceğini biliyorsak burada da hareketin sınırlı olacağını söyleyebiliriz. Yeni risklerin, gelişmelerin, yeni zirveler yaratacağını da söylemekte fayda var…

O zaman geriye kalan önemli alternatif borsa oluyor. Olası bir Millet İttifakı zaferi endeksi 7500 puana 6-8 ay arasında taşıyabilir. Bunun gerekçelerini daha önce de belirtmiştim. Tekrar yazalım:

1-Yukarıda söylediğim enflasyonist süreç borsaya yani şirketlere yarıyor zira firma zammı yapıp, üretim maliyetini halka yansıtıyor. Altta kalan vatandaş oluyor. Firmanın kârı artmaya devam ediyor. Kâr arttıkça hisse değeri de yukarı çıkıyor.

2-2012 yılından beri kaçan 100 milyar dolarlık tahvil ve hisse yatırımı, Millet İttifakı ile geri dönerse bu piyasalarda bahsettiğimiz yukarı hareketi doğuracaktır.

3-Amerika ve Avrupa bankacılık sıkıntıları FED'e faiz konusunda frene basma ikazı yaptı. FED hedef faizi bu yıl için 5,1 oldu. An itibarıyla 5 olan faiz de bu yıl için bu kadar diyebiliriz. Ayrıca basılan paraların da kolay kolay geri çekilmeyeceği söz konusu ise, hisse ve altın bu işten olumlu etkilenecektir. Yani para yüksek faizli Amerikan tahviline gitmezse bu iş hisselere yarar.

4-Borsa İstanbul'a baktığımızda dünyanın en ucuz firmaları arasında olduğumuz ortada. Bu ucuzluk da alım için güzel bir gerekçe olacak.

Ama şunu da ekleyelim, BIST eğer yükselecekse, bu iş, hukuka saygılı, demokratik değerleri benimsemiş, insanlara küfür etmeyen, korkutmayan, ekonomin gerçeklerine uygun hareket eden, verileri çarpıtmayan bir yönetimin gelmesi ile mümkündür. Bunu başaramazsak söylediklerimin tamamı hükümsüz olur.

Bu doğrultuda cuma günü Avrasya Yatırım isimli YouTube kanalımda yayınladığım son videoda orta vadede getiri potansiyeli yüksek şirketleri açıkladım. Bu şirketleri belirlerken KAP'a girdim ve yüzlerce firmanın bilançolarını tek tek analiz ederek hedef fiyatlar belirledim. Belirlediğim şirketlere seçim sonrası yabancı yatırımcılar dalga dalga geleceklerdir. Zira yabancılar da bilançosu kuvvetli firmaları tercih ediyorlar. Hisse alırken lafla sözle değil, faaliyet kârı yüksek, güvenilir firmaları tercih etmek gerekir. Yüzlerce şirket bilançosu arasından dikkatli bir ayıklama yaptık…

Değişim demek risk ve fırsat demektir, iyi şirketlerde pozisyon açmak ise, bu dönemde hem fırsatları yakalamak hem de enflasyon karşısında korunmak anlamına gelecektir.

Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum…