Parayla saadet olmuyor: Nottingham Forest, Manchester City’yi devirdi

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Parayla saadet olmuyor: Nottingham Forest, Manchester City’yi devirdi

Nottingham Forest, Premier League’de kritik bir galibiyet alarak Manchester City’yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 83. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti. Morgan Gibbs-White'ın mükemmel pasını değerlendiren Hudson-Odoi, Ederson’u mağlup ederek takımına üç puanı kazandırdı.

Callum Hudson-Odoi'nin 83. dakikadaki golüyle Nottingham Forest, Manchester City karşısında 1-0 galip geldi. Premier League’de Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Forest, City Ground'da tarihi bir zafer kazandı.

Maçın ilk yarısı oldukça düşük tempoda geçti. Manchester City, topa sahip olma üstünlüğünü elinde tutsa da Nottingham Forest savunmasını aşmakta zorlandı. İlk devrede en tehlikeli pozisyon, City oyuncusu Nico Gonzalez’in ceza sahası dışından çektiği ve az farkla auta çıkan şutuydu.

nottingham-forest-fc-v-manchester-city-fc-premier-league.jpgİkinci yarının başında Nottingham Forest daha agresif bir oyun sergiledi. Nico Dominguez, Anthony Elanga’nın ortasında gelişine vurdu ancak Ederson başarılı bir kurtarış yaptı. Dakikalar ilerledikçe Forest baskısını artırırken, Hudson-Odoi’nin şutu 65. dakikada direkten döndü.

Pep Guardiola, 70. dakikada oyuna Kevin de Bruyne ve Omar Marmoush’u alarak hücum hattını güçlendirmeye çalıştı. Ancak Manchester City, Nottingham Forest savunmasını aşmayı başaramadı. 83. dakikada ise Hudson-Odoi sahneye çıktı ve Forest'a tarihi bir zafer getiren golü attı.

Bu sonuçla Manchester City, ligdeki dokuzuncu mağlubiyetini alarak dördüncü sırada kaldı. Nottingham Forest ise üçüncü sıraya yükselerek rakibiyle arasındaki puan farkını dörde çıkardı. Eğer Chelsea, Leicester City karşısında kazanırsa Manchester City beşinci sıraya gerileyebilir.

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