Pardo Verde Ödülü Agora'nın oldu

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Pardo Verde Ödülü Agora'nın oldu

Tunuslu yönetmen Ala Eddine Slim'in Suudi Arabistan Kızıldeniz Fonu'nun desteklediği üçüncü uzun metraj filmi Agora, dünya prömiyerini yaptığı 2024 Locarno Film Festivali'nde Yeşil Ödül olarak da bilinen Pardo Verde Ödülü'nü kazandı.

Tunuslu yönetmenin önceki iki çalışması da dünya sahnesinde ses getirmiş ve 2016 yapımı The Last of Us Venedik'te Geleceğin Aslanı Ödülü'nü, 2019 yapımı Tlamess ise Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü'ne seçildi.

Agora filmi yıllarca kayıp olan insanların aniden geri döndüğü uzak bir Tunus kasabasında yaşanan gizemli bir olayı konu ediniyor. Geri dönenler aileler ve daha geniş topluluk arasında gerginlik yaratıyor ve yerel polis müfettişi Fathi ile doktor arkadaşı Amine'i soruşturmaya yöneltiyor. Durum, özellikle başkentten gelen ve gizemi çözmeye çalışan bir polis müfettişi olan Omar'ın gelişiyle giderek daha garip ve karmaşık hale geliyor.

Filmiln oyuncu kadrosunda Neji Kanaweti, Bilel Slatnia, Majd Mastoura ve yükselen Tunuslu yetenek Sonia Zarg Ayouna yer alıyor.

Pardo Verde Ödülü, çevre temasını en iyi şekilde yansıtan ve zor sorular sormaktan çekinmeyen bir filme veriliyor.

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