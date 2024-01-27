Parfe en güzel nasıl yapılır?

Fransa'da 1894 yılında yapılmaya başlanan ve dondurulmuş bir tatlı türü olan parfe, günümüzde en sevilen tatlılar arasında yer alır.

Fransızcada mükemmel anlamına gelen parfe, otellerde de sık sık yapılan tatlılar arasında yer alıyor.

Parfenin; çikolatalı, antep fıstıklı, krokanlı, limonlu, frambuazlı ve vişneli gibi çeşitleri bulunuyor.

Gerekli malzemeler:

- 2 su bardağı süt

- 2 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı nişasta

- 2 su bardağı su

- 1 paket vanilya şekeri

- 100 gram tereyağı veya margarin

Üzeri için:

- Hindistancevizi rendesi veya çikolata rendesi

Parfenin yapılışı:

1. Bir tencereye süt, toz şeker, un, nişasta ve suyu koyun ve karıştırın. Kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin.

2. Pişen karışıma, ocaktan almadan önce vanilya şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

3. Ocaktan aldıktan sonra tereyağını ekleyip, tereyağı eriyene kadar karıştırın.

4. Parfe karışımını, küçük kaselere veya kalıplara koyun.

5. Üzerini hindistancevizi rendesi veya çikolata rendesiyle ekleyin.

6. Parfeleri oda sıcaklığında ılındıktan sonra buzdolabına koyun. Parfeleri, en az 2-3 saat kadar dinlendirin.

7. Servis yapmadan önce dilimleyin veya ters çevirerek servis edin.