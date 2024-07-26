Paris 2024'te görkemli açılış

Başkent Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile çok sayıda devlet adamı açılış törenine katıldı.

Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yer aldı.

AÇILIŞ TÖRENİ İLK KEZ STAT DIŞINDA YAPILDI

Fransa'nın başkenti Paris'te 100 yıl sonra üçüncü kez gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarının açılış töreni, Sen Nehri'nde gerçekleştirildi.

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni, stat dışında kent merkezinde yapıldı.

Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı.

Törende tekneler, Sen Nehri'ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi'nden geçti.

Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam ediyor.