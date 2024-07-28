Paris 2024'te ilk günün lideri Avustralya oldu

Kaynak: AA
Paris 2024'te ilk günün lideri Avustralya oldu

Oyunlarda ilk gün müsabakaları tamamlanırken, 3 altın ve 2 gümüş kazanan Avustralya madalya sıralamasında zirvede yer aldı

Paris'te ilk gün sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş kazanan Avustralya, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Paris'te gerçekleştirilen olimpiyatlarda yüzmede 2 altın ve 2 gümüş elde eden Avustralya, yol bisikletinde kazandığı altınla günü 5 madalyayla tamamladı.

Dalış ve atıcılıkta altın, yüzmede ise bronz madalya kazanan Çin, gün sonunda ikinci sırada yer aldı.

Çin'i 5 madalyası bulunan ABD takip etti. Yüzmede 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz kazanan ABD, dalış branşında gümüş, yol bisikletinde ise bronz madalya kazandı. Altın madalya sayısı Çin'den az olan ABD, üçüncü basamakta kaldı.

Ev sahibi Fransa ise 4 madalya kazandı. Yedili ragbide altın, eskrimde gümüş, judoda ise 1 gümüş, 1 de bronz elde eden Fransa, 4 madalyayla günü dördüncü sırada bitirdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

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