Paris Hilton anneliği anlattı: Oğlum her zaman önceliğim

Dünyanın en ünlü kadınlarından Paris Hilton, annelikten neler öğrendiğini anlattı.

42 yaşındaki iş kadını, DJ ve şarkıcı; eşi Carter Reum ile 16 Ocak'ta taşıyıcı anneden dünyaya gelen oğlu Phoenix Barron ile yaşadıkları ebeveynlik sürecini anlatırken, "Kesinlikle çok fazla denge kurmayı gerektiriyor" diye konuştu.

People dergisine röportaj veren Hilton, "Phoenix daima benim ilk önceliğim ve sayesinde hayır demeyi öğrendim" ifadesini kullandı.

"Sürekli bazı şeylere hayır diyorum çünkü onunla mümkün olduğu kadar çok zaman geçirmek istiyorum" diyen Hilton, "Onun hayatındaki özel anların hiçbirini ve hiçbir dönüm noktasını kaçırmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Hilton, "O benim her şeyim dolayısıyla onu her zaman ilk başa koyuyorum" dedi.

2021 yılında nişanlanan Paris Hilton ve Carter Reum, üç gün süren bir düğünle dünyaevine girmişti.

Çiftin bu yılın başında taşıyıcı anneden bebeği dünyaya geldi.

Hilton, bebeğini hayranlarıyla tanıştırırken, onun fotoğrafını paylaştı ve "Seni kelimelerinin tarif edebileceğinden daha çok seviyorum" notunu düştü.

Anne oluşuyla ilgili daha önce de People dergisine konuşan Hilton, "Anne olmak her zaman en büyük hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

