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Paris bir saat boyunca karanlığa gömüldü

Fransa'nın başkenti Paris'te 300'den fazla kamu binası iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek için 1 saat boyunca ışıklarını kapattı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:48
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Paris karanlığa gömüldü

Paris bir saat boyunca karanlığa gömüldü
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Her yıl 190’dan fazla ülkede iklim krizine dikkat çekmek için 1 saat ışıkların kapatıldığı Dünya Saati etkinliğinde Fransa'nın başkenti Paris'te de 300'den fazla kamu binası karanlığa gömüldü.

İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında başlatılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliğinde başkent Paris'teki Eyfel Kulesi, Arc de Triomphe, Sacre Coeur, Bastille Opera Binası ve Hotel de Ville nin aydınlatması 1 saat boyunca kapatıldı.

Dünya Saati etkinliği, her yıl mart ayının son cumartesi günü yapılıyor.

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