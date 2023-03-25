Paris bir saat boyunca karanlığa gömüldü

Her yıl 190’dan fazla ülkede iklim krizine dikkat çekmek için 1 saat ışıkların kapatıldığı Dünya Saati etkinliğinde Fransa'nın başkenti Paris'te de 300'den fazla kamu binası karanlığa gömüldü.

İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında başlatılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliğinde başkent Paris'teki Eyfel Kulesi, Arc de Triomphe, Sacre Coeur, Bastille Opera Binası ve Hotel de Ville nin aydınlatması 1 saat boyunca kapatıldı.

Dünya Saati etkinliği, her yıl mart ayının son cumartesi günü yapılıyor.