Paris Moda Haftası'nda Hande Erçel rüzgarı! Siyah dekolteli elbisesiyle büyüledi

Her katıldığı davette kendine hayran bırakan Hande Erçel, siyah süper minili elbisesiyle adeta nefes kesti. Erçel’e bakan dönüp bir daha baktı.

Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda moda dünyasında da dikkat çeken isimlerden biri.

ZARAFETİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Ünlü oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards'a sonrasında da Milano Moda Haftası'na katılmıştı. Güzel oyuncu son olarak Paris Moda Haftası'nda şıklığıyla göz kamaştırdı.