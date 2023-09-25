Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcular için başörtüsü yasağı

Fransa'da 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı.

KAYNAK: AA
Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcular için başörtüsü yasağı

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, söz konusu yasağı konuk olduğu France 3 kanalında duyurdu.

Oudea-Castera, başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını bildirdi.

Fransız Bakan, sporda laiklik rejiminin uygulanmasından yana olduklarını söyledi.

FRANSIZ SPORCULAR, FFF'NİN MAÇLARINDA DA BAŞÖRTÜSÜ TAKAMIYOR

Les Hijabeuses (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi nedeniyle bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu.

FFF'nin iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri maçlarda taşımasını yasaklıyor.

Danıştay, 29 Haziran'da, kadın futbolcuların FFF'nin maçlarında başörtüsü takma yasağını onaylamıştı.

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