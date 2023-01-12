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PSG Angers'le karşılaştı. Messi golle döndü

Fransa Ligue 1'in lideri Paris Saint Germain sahasında ağırladığı Angers'i 2-0 yendi

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 07:07
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Paris Saint Germain Angers'i 2 golle geçti

PSG Angers'le karşılaştı. Messi golle döndü
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Fransa Ligue 1'de lider durumda bulunan Paris Saint Germain, sahasında karşılaştığı Angers'i 2-0 yendi.

Dünya Kupası'nın ardından ilk maçına çıkan Arjantinli yıldız Messi ise takımının ikinci golünü attı.

Mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Hugo Ekitike ve 72. dakikada Lionel Messi kaydetti. 

Bu sonucun ardından lider PSG puanını 47'ye yükseltirken ligin son sırasındaki Angers 8 puanda kaldı. 

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