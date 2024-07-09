Paris'e Türkiye çıkarması

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. 32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek oyunlarda 329 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanışı Paris 2024’te yer alacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 17 gün kala Türkiye’yi oyunlarda temsil edecek kafile belli oldu. 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek olmak üzere, toplam 102 sporcunun yer alması kesinleşti. Böylece Londra 2012’den sonra ikinci kez kafilemizdeki kadın sporcu sayımız erkek sporcularımızdan daha yüksek oldu.

Atıcılıkta, Yusuf Dikeç, Beijing 2008’den bu yana üst üste 5'inci kez Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil ederek atıcılık tarihinde en çok Olimpiyata katılan sporcu olacak. Toplamda 7 sporcu atıcılıktaki ilk Olimpiyat madalyasını kazandırmayı hedefleyecek.

Atletizmde, Rio 2016 bronz madalyalı sporcu Yasmani Copello üçüncü kez üst üste Oyunlara katılacak. 3 adım atlamada son Avrupa ikincisi Tuğba Danışmaz, sırıkla atlamada son Avrupa 3'üncüsü Ersu Şaşma, Tokyo 2020’de Olimpiyat 4'üncüsü olan cirit atma sporcusu Eda Tuğsuz ve Tokyo 2020’de Olimpiyat 6'ncısı olan üç adım atlama sporcusu Necati Er de atletizm takımında yer alacak.

Badmintonda Olimpiyat tarihinin ilk sporcusu (Londra 2012) Neslihan Yiğit Arıkan, Tokyo 2020’den sonra Paris 2024’te de Türkiye'yi temsil ederek üçüncü Olimpiyat deneyimini yaşayacak.

Bisikletteki tek temsilci Burak Abay, ilk Olimpiyat deneyimini yol yarışında yaşayacak.

Boksta Tokyo 2020’deki başarıları ile tarihin ilk kadın Olimpiyat madalyalı sporcuları olan şampiyon Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyalı sporcu Buse Naz Çakıroğlu yine madalyaya yakın sporcular arasında yer alacaklar. 6 Olimpiyat kotasının 5’ini kazanan kadın boksörlerin yanı sıra, 3 erkek sporcu da ringde madalya mücadelesi verecek.

Artistik cimnastikte Olimpiyat tarihinin ilk erkek takımı Paris 2024’te mücadele edecek. Tokyo 2020’deki bronz madalyası ile Olimpiyat tarihinin tek madalyalı cimnastikçisi olan Ferhat Arıcan, Tokyo 2020’de ilk 8 içerisinde yer alan Ahmet Önder, Adem Asil, İbrahim Çolak ve ilk Olimpiyat deneyimini yaşayacak Emre Dodanlı Paris’te temsil edecek isimler arasında bulunuyor.

Eskrimde Enver Yıldırım Münih 1972’den sonra kılıçtaki ilk temsilci olacak. Nisanur Erbil ise tarihte kadınlar kılıçtaki ilk sporcu olarak Olimpiyatlarda ilk deneyimini yaşayacak.

104 Olimpiyat madalyasının 66’sının sahibi olan milli güreşçiler (29 altın, 18 gümüş, 19 bronz), Rio 2016’daki altını ve Tokyo 2020’deki bronzundan sonra 4'üncü oyunlar deneyiminde de madalya arayacak olan Taha Akgül, Tokyo 2020’deki bronzu ile tarihimizin ilk Olimpiyat madalyalı kadın güreşçisi ve Rio 2016’dan sonra üçüncü kez üst üste oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek olan Yasemin Adar ve 6 Olimpiyat kotasının 5’ini alan kadınlar güreşte ayrıca son dünya Şampiyonu unvanıyla Buse Çavuşoğlu ile son dünya şampiyonu grekoromen Ali Cengiz önderliğinde Paris 2024’te minderde olacak.

Halterde Tokyo 2020’den sonra Paris 2024’te ikinci Olimpiyat deneyimini yaşayacak olan Muhammed Furkan Özbek ay-yıldızlıları temsil edecek.

Judoda Rio 2016 ve Tokyo 2020’deki beşinciliklerinden sonra Paris 2024’te de madalya hedefiyle tatamiye çıkacak olan Kayra Sayit ve Tokyo 2020’deki beşinciliğinden sonra Paris 2024’te madalya hedefiyle üçüncü oyunlar tecrübesini yaşayacak olan Mihael Zgank’la beraber 8 sporcu, Olimpiyat tarihinin en çok judocuyla katıldığı oyunlarında madalya mücadelesi verecek.

Tekvandoda Tokyo 2020 bronz madalyalı sporcular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber’e ek olarak sıkletinde dünyanın ilk 5 sporcusu arasında yer alarak kotanın sahibi olan Merve Dinçel Kavurat, Nafia Kuş Aydın ve Emre Kutalmış Ateşli, oyunlarda yer alacak.

Voleybolda Londra 2012’de ilk kez oyunlarda Türkiye'yi temsil eden, Tokyo 2020’yi beşincilikle tamamlayan Kadın Milli Takımı üçüncü Olimpiyat deneyiminde takım sporlarındaki ilk madalyasının sahibi olmak için Paris 2024’te olacak.

Yüzmede serbest stil 1500 metrede son gençler ve büyükler Avrupa şampiyonu, tüm takımların en genç sporcusu (16 yaşında) Kuzey Tunçelli’nin de aralarında olduğu 8 yüzücü, öncelikle Olimpiyat tarihindeki ilk finali yüzmek ve sonrasında da ilk madalyayı kazanmak amacıyla kulaç atacaklar.

Yelkende üst üste beşinci Olimpiyat deneyimini yaşayarak oyunlarda en çok katılım gösteren yelkenci olacak Deniz Çınar ve üst üste dördüncü Olimpiyat deneyiminde ilk kez mücadele edeceği Nacra 17 sınıfında yarışacak olan Alican Kaynar’a 6 sporcu daha eşlik edecek.

Türkiye’den 18 branşta mücadele edecek 102 sporcu şu şekilde:

Atıcılık: 4 kadın, 3 erkek

Atletizm: 6 kadın, 10 erkek

Badminton: 1 kadın

Bisiklet: 1 erkek

Boks: 5 kadın, 3 erkek

Artistik Cimnastik: 5 erkek

Eskrim: 1 kadın, 1 erkek

Güreş: 5 kadın, 6 erkek

Halter: 1 erkek

Judo: 3 kadın, 5 erkek

Kürek: 1 kadın

Masa Tenisi: 1 kadın

Modern Pentatlon: 1 kadın, 1 erkek

Okçuluk:1 kadın, 3 erkek

Tekvando: 3 kadın, 2 erkek

Voleybol: 13 kadın

Yüzme: 4 kadın, 4 erkek

Yelken: 5 kadın, 3 erkek

Toplam: 54 kadın, 48 erkek, 102 sporcu