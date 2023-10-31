Paris’te bomba paniği

Sözcü'nün haberine göre, Fransa’nın başkenti Paris’te bir kadın, metroda üzerindeki patlayıcıları infilak ettireceği tehdidinde bulunduktan sonra polis tarafından vurularak ağır şekilde yaralandı.

Olay, kadının trenin biraz ilerisinde yolculara bağırmaya başlamasıyla başladı. Yüzünü peçeyle kapatan ve çarşaf giyen kadının polise “Allahu Ekbar” ve “Her şey patlayacak” diye bağırdığı, polislerin de kadını vurduğu belirtildi.

Karnına isabet aldığı kurşunlardan dolayı ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kadının üzerinde ve olay yerinde patlayıcı madde bulunmadığını duyurdu.

Fransa, 7 Ekim’de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırı ve 13 Ekim’de Arras şehrindeki bir okulda öğretmen Dominique Bernard’ın öldürülmesi olayından bu yana terör tehdidi nedeniyle alarm durumunda.