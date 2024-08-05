Paris'te Fenerbahçe depremi

Fenerbahçe'nin sporcuları, Paris’te gerçekleşen 2024 Olimpiyatları'nda sergiledikleri üstün performanslarla adından söz ettirmeye devam ediyor. “Dünyanın En Büyük Spor Kulübü” mottosuyla hareket eden Sarı-Lacivertli kulüp bu yıl rekor katılımla Paris’te yer almıştı.

2024 Paris Olimpiyatları’nda voleybol branşında hem Ay-Yıldızlı bayrağımızı hem de Fenerbahçe armasını gururla taşıyan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Türk ve yabancı oyuncuları, çeyrek final etabına yükselen dünyanın en iyi 8 takımından 4’ünde yer almayı başardı.

Üst üste ikinci kez Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları’nın kadrosunda Eda Erdem, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge ve Meliha Diken bulunuyor. Ayrıca kendi ülkeleri adına mücadele eden Bojana Drca (Sırbistan), Magdalena Stysiak (Polonya) ve Ana Cristina De Souza (Brezilya) da Paris 2024 Olimpiyatları’nda çeyrek finalde mücadele edecek.

Filenin Sultanları, 6 Ağustos Salı günü saat 10.00’da A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

14.00 Brezilya - Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD - Polonya

22.00 İtalya - Sırbistan