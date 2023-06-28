Paris'te Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı

Fransa’da Kurban Bayramı namazı için camiler doldu taştı. Paris’te Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camisi’nde yüzlerce kişi namaz kıldı. Dualar edip birbirleriyle bayramlaşan Müslümanlar imamın okuduğu hutbeyi dinledi. Camide oluşan kalabalık nedeniyle trafik bir süreliğine aksadı. İbadetlerinin ardından cami avlusuna çıkan bazı vatandaşlar kurbanlarını Paris'te kestiğini ifade ederken bazıları da kurbanlarını Türkiye’de kestiklerini söyledi. Kimi vatandaşlar ise kurban yerine bağışta bulunduğunu ifade etti.

Namaz öncesi cemaate konuşan Paris DİTİB Din Hizmetleri Ataşesi Prof. Dr. İbrahim Işıtan, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaparak bayramların, kin, nefret, öfke, ihanet ve düşmanlıkların yerine sevgi, muhabbet, yardımlaşma, dayanışma ve fedakârlık tohumlarının ekildiği günler olduğunu belirtti.

Namazın ardından Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ile Paris DİTİB Din Hizmetleri Ataşesi Prof. Dr. İbrahim Işıtan, bayram namazını kıldıran imam ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı.

(İHA)