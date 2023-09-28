Paris'te tahtakurusu alarmı: Sinemaların ardından metroda

Paris Belediyesi, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, büyüyen tahtakurusu sorununa karşı hükümeti acilen bir eylem planını devreye sokmaya çağırdı.

KAYNAK: AA
Paris'te tahtakurusu alarmı: Sinemaların ardından metroda

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Paris'te sinema salonlarının ardından metroda ortaya çıkan tahtakurusu sorunu, kent sakinlerinin "kabusu" oldu.

Bazı kent sakinleri tahtakurusu nedeniyle sinemaya gitmeyi bırakırken, bu durum sinema salonlarının bilet satışını olumsuz etkiledi.

Paris Belediyesi, başkentte büyüyen tahtakurusu sorununa karşı hükümeti göreve çağırdı.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, Başbakan Elisabeth Borne'a yazdığı mektupta, Fransa'nın 2024'te Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını hatırlatarak, hükümetten tahtakurusu sorununa karşı acil eylem planını devreye sokmasını istedi.

Tahtakurularıyla mücadele etmek için vatandaşların kişi başı 866 euro gibi bir masrafa girdiğini belirten Gregoire, hükümetin bu konuda vatandaşlara mali destekte bulunmasını talep etti.

PARİS'TE METRODA TAHTAKURUSU GÖRÜLDÜ

Paris'te bir vatman, dün, kullandığı metronun kabininde tahtakuruları gördüğünü üstlerine bildirdi. Bunun üzerine araç incelemeye alındı.

Öte yandan, BFMTV kanalında, tahtakurularıyla mücadele etmek için vatandaşlara karanfil tavsiye edildi.

Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) verilerine göre, Fransa'da her 10 haneden 1'inde tahtakurusu problemi yaşanıyor.

Fransızlar tahtakurusu sorunuyla mücadele etmek için yılda 230 milyon euro harcıyor.

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