Park halindeki 2 araca çarptı. 5 kişi yaralandı

Kazaya, yol kenarındaki su kanalında park halinde duran Özkan Ö.'nün (64) kullandığı 59 AHD 184 plakalı araç ile Yasin A.'nın (40) yönetimindeki 34 FAF 851 plakalı araca, Erdem Ü.'nün (27) sürdüğü 34 BUV 605 plakalı aracın çarpması neden oldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi ile jandarma ​​​​​​​ sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yaralılar çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, 34 BUV 605 plakalı aracın sürücüsü Erdem Ü. (27) ile araçta yolcu olarak bulunan Berkay G. (26), Aylin K. (23) ve Özlem Ç. (23) ile 59 AHD 184 plakalı aracın sürücüsü Özkan Ö. (64) Tekirdağ Şehir Hastanesi ve NKÜ Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı