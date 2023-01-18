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Park halindeki 3 araç maganda kurşununa hedef oldu

Eskişehir’de kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla rasgele ateş edilmesi sonucu park halindeki 3 araç hasar gördü.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:59
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Park halindeki 3 araç maganda kurşununa hedef oldu

Park halindeki 3 araç maganda kurşununa hedef oldu
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Tepebaşı ilçesi Hacıalibey Mahallesi Sakarya 1 Caddesi’nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tabanca ile etrafına defalarca rasgele ateş etti. Park halindeki 3 araca isabet eden mermiler, maddi hasara neden oldu.

Yaklaşık 10 el ateşlenen silahtan çıkan mermiler herhangi birine isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince inceleme başlatılırken, rasgele sıkılan mermilerden birisinin Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca’ya ait olan şirketin aracına isabet ettiği öğrenildi.

“Mermi arka camdan girip ön camdan çıkmış”

Park halindeki şirket aracı zarar gören Yılmaz Karaca’nın oğlu Alper Karaca, silah seslerinin ardından aracının başında kalabalık gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ofisteyken silah sesleri geldi. Dışarı baktığımızda aracın başına toplandıklarını gördük. Mermi arka camdan girip ön camdan çıkmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Olayın nasıl geliştiğini de bilmiyoruz. Yaklaşık 8-9 el duyduk, 3 araç hasar görmüş.”

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