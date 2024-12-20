Park halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular

Olayda, araçta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanan olmadı.

10 KURŞUN İSABET ETTİ

Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde bulunan 19 ACR 001 plakalı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla saldırıldı. Araç, toplamda 10 kurşunla hedef alındı. Ancak, şans eseri olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve yaralanan olmadı.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olayın ardından, çok sayıda polis ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelerde bulundu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olayın fail ya da faillerini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili detaylı araştırmalar devam ediyor.