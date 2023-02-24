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Park halindeki araçlar yandı

Küçükçekmece’de, park halindeki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üç araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçların yanma anı kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:29
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Park halindeki araçlar yandı

Park halindeki araçlar yandı
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İHA'nın haberine göre, yangın, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir site önünde meydana geldi. Park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. 

Araç sahipleri yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Büyüyen alevler kısa sürede yandaki iki araca daha sıçradı. Araçlardan yükselen siyah dumanlar diğer mahallelerden de görüldü. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. 

Kimsenin yaralandığı yangında üç tane araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin sonucunda ortaya çıkacak. 

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