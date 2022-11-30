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Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta başından vurulmuş halde bulunan Enver Mirza (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:31
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Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu

Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu
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Olay, Bursa'da saat 13.00 sıralarında  Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında park halindeki 16 AYT 278 plakalı hafif ticari aracın sürücü koltuğunda hareketsiz ve kanlar içindeki kişiyi görünce polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde başından tabancayla vurulan yaralının Enver Mirza olduğu belirlendi. Ambulansta kalp masajı yapılan Mirza, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Enver Mirza’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Polis ekiplerinin kiralık olduğu belirlenen hafif ticari araçta yaptığı incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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