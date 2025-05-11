Park halindeki kamyonetten beklenmedik hamle

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat Yeşilyurt’ta park halindeki kamyonet, aniden hareket ederek tıra çarptı. Faciadan dönülen kaza, kameralara yansıdı.

Yeşilyurt ilçesinde bir tarım malzemeleri dükkanının önünde meydana gelen olayda facia ucuz atlatıldı. Plakası öğrenilemeyen park halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden hareket etmeye başladı.

Kontrolsüz şekilde hızlanan kamyonet, kısa sürede park halindeki bir tıra çarparak durabildi. Olayın yaşandığı esnada bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel bir yaralanma ya da can kaybını önledi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin bir anda ileriye doğru hareket ettiği ve tıra çarptığı anlar net şekilde görülüyor.

Park halindeki kamyonetten beklenmedik hamle

Park halindeki kamyonetten beklenmedik hamle

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